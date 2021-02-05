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В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, - "слуга народа" Вениславский рассказал, когда нардепу объявят о подозрении

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В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, - "слуга народа" Вениславский рассказал, когда нардепу объявят о подозрении
Нардеп из фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, почему нардепу Тарасу Козаку, против которого ввели санкции, не вручили подозрение в финансировании терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Здесь надо разграничивать уголовно-правовую составляющую и конституционно-правовую составляющую. Решение СНБО основывается на законе о санкциях. Этот закон имеет целью обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности, информационной безопасности государства и тому подобное. Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс имплементируют привлечение лица к уголовной ответственности. При этом одно другому совершенно не мешает", — сказал он.

Вениславский рассказал, что досудебное расследование продолжается.

"По моей информации, в отношении господина Козака есть уголовные производства, они расследуются. Но тот Уголовно-процессуальный кодекс, который на сегодняшний день действует, который называют "кодексом юриста Портнова", он предусматривает процедуры деятельности органов досудебного расследования. И при желании адвокатов досудебное расследование можно блокировать очень длительное время.

Я думаю, как только будет собрано достаточное количество доказательств конкретных действий господина Козака по совершению уголовных преступлений, то Офис генпрокурора объявит о подозрении", - сказал он.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

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Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Топ комментарии

  • des_104
    а слабо посадить, как Рифмастера, а потом расследовать походку, рост, вес, принт?..
  • jklpqrs
    1. Вопрос о "запрете" телеканалов(финансируемые Россией, без сомнения) непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука", на других агентов влияния. Время покажет, кто это будет. Но скучно, зебилята, не будет.
    2. После этого Зеленский начинает финансировать Россию, закупая у нее электроэнергию, которую будет перепродавать Коломойский украинским потребителям по спекулятивной цене. Тем временем на Донбассе, как мы вчера слышали, обострение, которое финансируется украинскими потребителями электроэнергии.
    3. Как, зебилята, кино? Вам нравится?
  • Паравоз
    Ждут, когда свалит в Ростов?
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