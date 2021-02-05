В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, - "слуга народа" Вениславский рассказал, когда нардепу объявят о подозрении

Нардеп из фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, почему нардепу Тарасу Козаку, против которого ввели санкции, не вручили подозрение в финансировании терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Здесь надо разграничивать уголовно-правовую составляющую и конституционно-правовую составляющую. Решение СНБО основывается на законе о санкциях. Этот закон имеет целью обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности, информационной безопасности государства и тому подобное. Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс имплементируют привлечение лица к уголовной ответственности. При этом одно другому совершенно не мешает", — сказал он.

Вениславский рассказал, что досудебное расследование продолжается.

"По моей информации, в отношении господина Козака есть уголовные производства, они расследуются. Но тот Уголовно-процессуальный кодекс, который на сегодняшний день действует, который называют "кодексом юриста Портнова", он предусматривает процедуры деятельности органов досудебного расследования. И при желании адвокатов досудебное расследование можно блокировать очень длительное время.

Я думаю, как только будет собрано достаточное количество доказательств конкретных действий господина Козака по совершению уголовных преступлений, то Офис генпрокурора объявит о подозрении", - сказал он.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

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Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.