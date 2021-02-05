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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек
По состоянию на пятницу, 5 февраля, выявлены еще 4 923 новых случая коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03госпитализированы - 1 885 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03летальных случаев - 158;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03выздоровели - 8 185 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08заболели - 1 237 169 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08выздоровел - 1 063 591 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08летальных случаев - 22 707;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 350 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 13

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