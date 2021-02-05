"Слуга народа" Корниенко о возможном выдвижении Зеленского на второй срок: Поддержим его в любом решении

В партии "Слуга народа" готовы поддержать любое решение Владимира Зеленского относительно его выдвижения на второй президентский срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию Meduza, отвечая на вопросы издания о том, что насколько вероятно, что Зеленский выдвинется на второй срок с учетом падения рейтинга его и его партии, а также не убьет ли это вообще его карьеру, учитывая, что он прямо обещал, что идет на одну каденцию.

"Рейтинги - вещь динамичная. По поводу выдвижения Зеленский примет решение и нас оповестит. Мы — его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной. Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", - сказал он.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

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