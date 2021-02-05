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Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо, - "слуга народа" Корниенко

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Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо, - "слуга народа" Корниенко
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает позитивным, что Конституционный Суд сейчас находится в полузамороженном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию Meduza.

"Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны. КС мог поотменять все реформы, которые были в том числе обязательством Украины перед нашими международными партнерами. На главу КС Александра Тупицкого заведено уголовное дело, президент, пользуясь своим правом по Уголовному кодексу, отстранил его на некоторый срок, и пока Тупицкий оспаривает свое отстранение, суд не может заседать. Главное, что он перестал вредить Украине", - сообщил Корниенко.

По его словам, сейчас "Слуга народа" работает над серией законопроектов, в том числе над усложнением процедуры работы Конституционного суда, чтобы у него было меньше возможностей принимать политические решения.

В то же время, Корниенко считает, что контроль над Конституционным Судом со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов": "Тут этот контроль просто жизненно необходим. Мы сначала предпринимаем действия, принимаем законы, благодаря чему отменяется визовый режим Украины с ЕС, это важнейшее достижение. КС берет и говорит, что часть принятых законов являются неконституционными, что перечеркивает нашу работу, в том числе обязательства перед МВФ. Когда КС работает не на народ, а на бизнесменов, это точно не полезно для общества".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Топ комментарии

  • Павло Макаренко
    Воно відкрито каже,що головна проблема -це непідконтрольність КСУ Зєлєнскому !!!

    Якесь шапіто зі злими клоунами,що обмазують стіни власними фекальними виділеннями...
  • Yurii Sliusarchuk
    можна спокійно починати дерибанити землю ...
  • Дмитрий Ч
    В целом правильно, но функции любой из ветвей власти нельзя переложить на народ, поскольку народ и есть источник власти, а судьи, депутаты и президент лишь действуют от его имени (представительская демократия). Именно поэтому рефферендум имеет высшую силу перед любыми решениями, указами, законами (включая Конституцию) ибо есть высшая форма проявления воли народа (как источника власти).
    Другое дело, что народ в целом - бараны и по определению не могут, что либо решать, зато неплохо управляемы и в результате решать будет меньшинство имеющее рычаги влияния на этих баранов.
    И да, блокировка КС с целью протаскивания решений (хороших/плохих - не важно) и фиксация их с помощью референдума есть узурпация власти
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