Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко

Разблокирование большой приватизации, предусмотренное законопроектом, который накануне Верховная Рада приняла в первом чтении, позволит уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире парламентского телеканала "Рада", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Приватизация в условиях Украины – это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы... Но с точки зрения увеличения эффективности – это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией – это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции", – отметил он.

Советник президента также напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.

Как сообщалось, 4 февраля ВР приняла в первом чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.

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