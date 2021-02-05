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Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко

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Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко
Разблокирование большой приватизации, предусмотренное законопроектом, который накануне Верховная Рада приняла в первом чтении, позволит уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами.

 Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире парламентского телеканала "Рада", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Приватизация в условиях Украины – это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы... Но с точки зрения увеличения эффективности – это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией – это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции", – отметил он.

Советник президента также напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.

Как сообщалось, 4 февраля ВР  приняла в первом чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Та ви вже тварі все прихватизували, нічого не залишили, тому і тарифи зашкалюють і підприємства закриваються і розтягуються, і безробіття, і низькі заробітні плати і землю скоро пустите під дешеву розпродаж іноземцям. Скоти.
  • 5 копійок
    Приватизація вже себе показала. Маємо ефективних власників від яких стає ще гірше.
  • Иван Петрович Сидоров
    800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить. 04.10.2019. Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов.
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