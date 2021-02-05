Верховной Раде предложили рассмотреть антитабачный законопроект №4358, противоречащий Директиве Евросоюза

Сегодня, 5 февраля, парламент должен рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении оборота табачных изделий №4358.

"Авторы документа утверждают, что следствием принятия закона станет сокращение числа курильщиков среди молодежи и детей, увеличение продолжительности жизни украинцев. Представители же бизнеса уверены, что закон простимулирует не здоровье и долголетие, а многократный рост оборота контрабандных и контрафактных табачных изделий в стране", - сообщает "Деловая столица" в статье "Антитабачный хайп vs имплементация европейских норм. Каким путем пойдет Верховная Рада".

Автор документа – народный депутат из "Слуги народа" Лада Булах.

Она предложила, чтобы табачные изделия продавались только лицам, достигшим 21 года, хотя в Украине совершеннолетие наступает в 18 лет.

"Сложно понять логику автора, как и представить картину, что человек может покупать алкоголь, служить в армии, голосовать на выборах и быть избранным, вступать в брак, распоряжаться имуществом, а пачку сигарет купить не может", - говорится в статье.

По мнению журналистов и экспертов, в случае принятия такой нормы табачные изделия начнут приобретать нелегально, а торговцы контрафактом и контрабандными сигаретами получат дополнительное конкурентное преимущество. По данным компании Kantar, объем нелегального табачного рынка в Украине в октябре 2020 года достиг рекордного значения – 10%.

Авторы законопроекта также предлагают полностью запретить всю видимую выкладку табачных изделий. То есть покупатель не сможет увидеть ассортимент табачной продукции в киоске или на кассе в магазине – ему дадут листочек с названиями товаров. По мнению экспертов, это приведет к стремительному сокращению официальных точек продаж и росту нелегальной торговли.

Еще одна идея законопроекта – запретить любые добавки в табачные изделия, в то время как Директива ЕС запрещает лишь ароматические и вкусовые. Но некоторые добавки просто необходимы в производстве. Представители табачной отрасли отмечают: запрещать есть смысл лишь то, что влияет на вкус и запах, как это сделали в ЕС, а не рубить все без разбору, не разобравшись в технологиях производства.

Противоречит Директиве и предложение депутатов запретить не только продажу, но и производство сигарет в пачках с закругленными краями.

И вопреки европейским нормам Булах и соавторы проекта закона дают на переходный период всего год, в то время как в ЕС на подготовку к новым нормам предусмотрено от двух лет.

"Претензии к законопроекту №4358 можно свести к трем пунктам: нормы никак логически не оправданы; законопроект противоречит Директиве ЕС; в случае его принятия существенно вырастет нелегальный рынок табачных изделий", - считают авторы статьи и приходят к выводу, что Украине необходима прямая имплементация Директивы 2014/40/ЕС, которая уже урегулировала все условия работы табачного рынка и вопросы охраны здоровья нации.