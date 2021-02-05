Новости • Агрессия России против Украины

ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы

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ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе "ожидается большая провокация" и начнутся "постоянные обстрелы".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворённого перерасти в напряжённый с постоянными обстрелами.

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Источник сообщает, что кулуарные переговоры провалились, как ранее инсайдил наш источник.

Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят.

Скандалов внутри страны стало все больше, а функционеры Офиса Президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко и его "пугалке" о вторжении, которое должно произойти вот-вот.

Также военный кейс отвлечет украинцев от проблем внутри страны.

Образ Президента мира, кажется уже в прошлом, а жаль, страна так надеялась…

Будем надеется, что они на Банковой передумают от своей затеи о полномасштабных военных действий", - заявил Рабинович.

ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Пророссийская ОПЗЖ заявляет, что на Донбассе будет провокация и начнутся обстрелы - Цензор.НЕТ 9361
  • Лариса fb3d953c
    Такі депутати як Рабіновіч - рупори Кремля, які поставлені Путіним за його гроші каламутити воду і стравлювати людей,зомбувати і зводити з розуму повинні сидіти в тюрьмі, а не в Раді, і не повинні допускатися до виборів взагалі. А вони будуть 5 років гавкати і вести пропаганду проти України на гроші українців. Де таке ще є? В якій країні є такий маразм?
  • Frol Fedoroff
    Можно подумать, что провокации и обстрелы со стороны орков прекращались. Эту недобитую рыговскую банду, под названием ОПЗЖ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как вражескую агентуру.
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