Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телеканала "1+1".
"Все эти каналы имеют большое количество санкций от Национального совета. За что? Это язык вражды, отрицание наличия факта агрессии со стороны России, это пропаганда превосходства, это оскорбление по национальному признаку - и позорный случай с антисемитскими высказываниями, - это популяризация органов страны-агрессора. И в этот момент Национальный совет и дальше рассматривает подобные вещи и констатирует, что чем дальше, тем серьезнее эти рупоры пропаганды, а не журналистские коллективы, это заносят в наш эфир. Через эти как раз каналы, о которых некоторые сегодня беспокоятся, заходит в Украину, в информационное пространство кремлевская зараза", - сказала Герасимьюк.
Глава Нацсовета по ТРВ отметила, что эти три канала уже давно заявляют о том, что Национальный совет пытается их закрыть, хотя у нее нет таких полномочий.
"Это уже продолжается, пожалуй, четвертый год. Вся причина в том, что мы за все это время не смогли - и я надеюсь, что это произойдет в этом году, - ввести нормальное законодательство в нормальной европейской стране. Когда на сегодняшний день заблокировано, пока, рассмотрение закона "О СМИ", посмотрите, кто это делает и почему. А это как раз необходимый шаг на том этапе информационной войны, который сегодня мы имеем, в отсутствие каких-либо механизмов для того же Национального совета, чтобы реагировать соответственно на то, что делается в эфирах", - подчеркнула глава Национального совета.
В то же время Герасимьюк добавила, что деятельность этих каналов не имеет ничего общего с журналистикой.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".