Новости • Закрытие каналов Медведчука

Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза. ВИДЕО

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Украина должна прекратить деятельность "112 Украина", NewsOne, Zik, потому что через эти каналы к нам заходит кремлевская пропаганда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телеканала "1+1".

"Все эти каналы имеют большое количество санкций от Национального совета. За что? Это язык вражды, отрицание наличия факта агрессии со стороны России, это пропаганда превосходства, это оскорбление по национальному признаку - и позорный случай с антисемитскими высказываниями, - это популяризация органов страны-агрессора. И в этот момент Национальный совет и дальше рассматривает подобные вещи и констатирует, что чем дальше, тем серьезнее эти рупоры пропаганды, а не журналистские коллективы, это заносят в наш эфир. Через эти как раз каналы, о которых некоторые сегодня беспокоятся, заходит в Украину, в информационное пространство кремлевская зараза", - сказала Герасимьюк.

Глава Нацсовета по ТРВ отметила, что эти три канала уже давно заявляют о том, что Национальный совет пытается их закрыть, хотя у нее нет таких полномочий.

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"Это уже продолжается, пожалуй, четвертый год. Вся причина в том, что мы за все это время не смогли - и я надеюсь, что это произойдет в этом году, - ввести нормальное законодательство в нормальной европейской стране. Когда на сегодняшний день заблокировано, пока, рассмотрение закона "О СМИ", посмотрите, кто это делает и почему. А это как раз необходимый шаг на том этапе информационной войны, который сегодня мы имеем, в отсутствие каких-либо механизмов для того же Национального совета, чтобы реагировать соответственно на то, что делается в эфирах", - подчеркнула глава Национального совета.

В то же время Герасимьюк добавила, что деятельность этих каналов не имеет ничего общего с журналистикой.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 804
  • Ksenia VB
    Нарешті, побачили.
  • Лариса fb3d953c
    А через Інтер ця зараза не заходить? Чого це він ще працює? Чи ви не бачите негативний вплив цього каналу на свідомість українців? А музичні канали чого це займаються сатанячою деградацією молоді і ви цього не бачите навіть в окулярах?
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