У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

У сайтов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее оказались под санкциями, отобрали доменные имена, сейчас они доступны на резервных адресах.

Об этом говорится в сообщении на сайте ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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