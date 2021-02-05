В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального
Об этом говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на заявление, обнародованное лечебным заведением, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С сожалением информируем, что ... заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы скорой помощи №1, ассистент кафедры Омского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Максимишин Сергей Валентинович внезапно умер", - приводит телеканал содержание заявления.
Как сообщалось ранее, Алексей Навальный 20 августа попал в отделение острых отравлений Омской больницы скорой помощи №1 после того, как почувствовал симптомы сильного отравления в пассажирском самолете, следовавшем из Сибири в Москву. Руководитель аппарата Навального Леонид Волков подтвердил CNN, что Максимишин отвечал за лечение оппозиционера.
Позже в немецкой лаборатории было установлено, что оппозиционера пытались отравить химическим оружием группы "Новичок".
Сам Алексей Навальный неоднократно высказывал слова благодарности врачам в Омске, которые сделали все необходимое для того, чтобы он выжил и продолжил лечение в Германии.