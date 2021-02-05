Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп "Голоса" Рахманин. ФОТО
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.
"Кое-что о министре обороны государства, которое находится в состоянии войны. Пусть и не объявленной официально.
Вчера глава оборонного ведомства должен был посетить заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Своим присутствием Андрей Васильевич нас, к сожалению, не порадовал - отбыл в заграничную командировку. Жаль. Узнал бы много интересного. В частности, о том, как Минобороны придерживается графика подготовки подзаконных нормативно-правовых актов. Крайне необходимых для выполнения государственного оборонного заказа", - написал он.
Объясняя, о чем именно идет речь, Рахманин напомнил, что в июле прошлого года Верховная Рада приняла Закон "О оборонных закупках". В следующем месяце его подписал президент.
"С тех пор на органы исполнительной власти была возложена задача - разработать и утвердить несколько десятков "подзаконок", без которых применение закона было фактически невозможным.
Нюанс. Новый закон вступал в силу с 1 января 2021 г., в тот же день теряли силу предыдущие базовые законы - "О государственном оборонном заказе" и "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".
То есть старые правила обеспечения украинских силовиков (Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничников, СБУ и т.д.) отходили в небытие. А новые не могли работать без принятия свежих подзаконных актов. Речь идет о правилах, согласно которым защитники государства должны получать все необходимое - от радиостанций до ракетных комплексов", - отметил нардеп.
Рахманин подчеркнул, что то, что ни одна необходимая "подзаконка" не разработана выяснилось только в конце года: "Наш комитет срочно собрал представителей профильных министерств и ведомств. И они пообещали: все необходимое будет сделано в начале 2021-го".
"Насколько известно, министр обороны лично заверил Владимира Зеленского, что свою часть нормативных обязательств Минобороны выполнит до 15 февраля.
Третьего февраля на заседании профильного парламентского комитета стало понятно: работа ни над одной из 6 базовых "подзаконок" (разработка которых была возложена на МО) окончательно не завершена. Согласно отчету представителя Минобороны, ни один документ не дошел даже до правительственного комитета, не говоря об окончательном утверждении", - написал он.
Нардеп отметил, что было бы не лишним услышать объяснения самого министра по этому поводу, но в тот день он был в Индии и посещал выставку Aero India-2021, "что, безусловно, важно": "А еще любовался достопримечательностями храма Радхи-Кришны. Тоже полезно. Учитывая то, что в прошлом году генерал Таран вдохновенно говорил о насущной необходимости ввести в Вооруженных Силах "новую философию отношений в воинских коллективах". И обещал помочь "изменению военной культуры". Где же еще надышаться знаниями о философии и культуре, как не в Индии?
Вот только мне почему-то казалось, что главной задачей Минобороны и его руководителя является добросовестное обеспечения армии оружием, техникой и боеприпасами".
Как сообщалось ранее, 23 декабря 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.