Таран наслаждается поездкой в Индию вместо того, чтобы заниматься обеспечением армии, - нардеп "Голоса" Рахманин. ФОТО

Министр обороны Андрей Таран любуется достопримечательностями храма Радхи-Кришны в Индии, в то время, как работа ни над одним из шести базовых подзаконных актов, разработка которых была возложена на МО и, которые крайне необходимы для обеспечения потребностей обороны, окончательно не завершена.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Кое-что о министре обороны государства, которое находится в состоянии войны. Пусть и не объявленной официально.

Вчера глава оборонного ведомства должен был посетить заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Своим присутствием Андрей Васильевич нас, к сожалению, не порадовал - отбыл в заграничную командировку. Жаль. Узнал бы много интересного. В частности, о том, как Минобороны придерживается графика подготовки подзаконных нормативно-правовых актов. Крайне необходимых для выполнения государственного оборонного заказа", - написал он.

Объясняя, о чем именно идет речь, Рахманин напомнил, что в июле прошлого года Верховная Рада приняла Закон "О оборонных закупках". В следующем месяце его подписал президент.

"С тех пор на органы исполнительной власти была возложена задача - разработать и утвердить несколько десятков "подзаконок", без которых применение закона было фактически невозможным.

Нюанс. Новый закон вступал в силу с 1 января 2021 г., в тот же день теряли силу предыдущие базовые законы - "О государственном оборонном заказе" и "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

То есть старые правила обеспечения украинских силовиков (Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничников, СБУ и т.д.) отходили в небытие. А новые не могли работать без принятия свежих подзаконных актов. Речь идет о правилах, согласно которым защитники государства должны получать все необходимое - от радиостанций до ракетных комплексов", - отметил нардеп.

Рахманин подчеркнул, что то, что ни одна необходимая "подзаконка" не разработана выяснилось только в конце года: "Наш комитет срочно собрал представителей профильных министерств и ведомств. И они пообещали: все необходимое будет сделано в начале 2021-го".

"Насколько известно, министр обороны лично заверил Владимира Зеленского, что свою часть нормативных обязательств Минобороны выполнит до 15 февраля.

Третьего февраля на заседании профильного парламентского комитета стало понятно: работа ни над одной из 6 базовых "подзаконок" (разработка которых была возложена на МО) окончательно не завершена. Согласно отчету представителя Минобороны, ни один документ не дошел даже до правительственного комитета, не говоря об окончательном утверждении", - написал он.

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Нардеп отметил, что было бы не лишним услышать объяснения самого министра по этому поводу, но в тот день он был в Индии и посещал выставку Aero India-2021, "что, безусловно, важно": "А еще любовался достопримечательностями храма Радхи-Кришны. Тоже полезно. Учитывая то, что в прошлом году генерал Таран вдохновенно говорил о насущной необходимости ввести в Вооруженных Силах "новую философию отношений в воинских коллективах". И обещал помочь "изменению военной культуры". Где же еще надышаться знаниями о философии и культуре, как не в Индии?



Фото: А.Шора

Вот только мне почему-то казалось, что главной задачей Минобороны и его руководителя является добросовестное обеспечения армии оружием, техникой и боеприпасами".

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.



