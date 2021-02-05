Не советовал бы украинцам прививаться "из-под полы", а только в определенных центрах вакцинации, - эксперт Минздрава Дубров

Врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров заявил, что ввоз неподотчетной вакцины от коронавируса в Украине невозможен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"И президент, и премьер-министр, и глава Минздрава уверяют, что вакцинация будет бесплатной. То есть за счет государства будет приобретена вакцина. Махинации при закупке вакцин, думаю, невозможны, поскольку это сразу будет явным. И что главное - я бы не советовал украинцам прививаться "из-под полы", как говорится. А вакцинироваться только в определенных центрах вакцинации или с помощью специалистов из мобильных бригад. Потому что мы знаем, даже в Китае есть большой ажиотаж с тем, что продают поддельные вакцины", - сказал он.

По словам Дуброва, частные клиники пока не могут приобрести вакцину в обход государства.

"Я сомневаюсь, что в ближайшее время любые частные заведения могут приобрести вакцину у производителя, поскольку есть огромные очереди, огромный спрос во всех странах мира на вакцину. В первую очередь будет выполняться государственный заказ", - отметил эксперт Минздрава.

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