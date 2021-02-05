Рада сегодня заслушает правительство относительно плана вакцинации

Рада сегодня заслушает правительство в ходе часа вопросов, а также рассмотрит законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте Рады.

Ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть проект Постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Нардепы также рассмотрят проект закона об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины и проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

Среди прочего Рада заслушает правительство относительно карантина и плана вакцинации.

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