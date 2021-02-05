Новости • Коронавирус и карантин

Все правительства заключали договоры по COVID-вакцинам еще в июле, Украине нужно было сделать это раньше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цилык

4 27457
Все правительства заключали договоры по COVID-вакцинам еще в июле, Украине нужно было сделать это раньше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цилык
Украинским властям нужно было раньше подумать о заключении договора с американским производителем вакцин от коронавируса Pfizer.

Об этом заявила гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык в в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины", организованной Европейской бизнес-ассоциацией 4 февраля, пишет "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что вакцинация – это сложный логистический процесс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer приедет в термобоксах, специальных условий для хранения не нужно, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цилык

"Мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле [2020 года], нужно было [Украине] это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие", – сказала она.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Tat Prut
    Не, ну вы такие интересные.... а почему вы не хотели продать вакцину по завышенной цене через частную компанию? Или как вы прикажете вывести своё бабло из этой закупки??! Вы знаете сколько сейчас недвижимость в Конче Заспе стоит?
  • І ШО?
    От Цилык интересный! Мы до сих пор не можем фирмы - прокладки назначить. Как бабло отмывать? Где? Шо, просто так Вам перечислить, без процентов и отката????
  • jklpqrs
    клоун не велели беспокоить с договорами. Он отдыхал на даче Хрущева. Какие вакцины?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости