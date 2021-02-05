"Слуга народа" Корниенко об импичменте Зеленского: "Это невозможно"

Первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко уверен, что импичмент президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех телеканалов не грозит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Meduza.

Накануне некоторые оппозиционные политики заявляли, что намерены инициировать процедуру импичмента президенту за его решение о санкциях. Журналистка спросила Корниенко, насколько это технически возможно, на что он ответил: "Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.