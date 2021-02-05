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Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко

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Граждане Украины из ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19 на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По его словам, граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым будут бесплатно и добровольно вакцинированы от COVID-19 в пунктах прививки, размещенных на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане Украины из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от COVID-19 в случае выявления болезни.

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Топ комментарии

  • Aleks_15
    А где написано что они украинцы? На заборе?
  • Враг рода человеческого 666
    Ага, спутником!
  • MyronMaG mm
    Нє смогут. Будуть боятись, що НАТО перетворить їх в бібізян
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