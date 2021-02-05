Призываю ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш". Это рупоры Кремля, долой путинскую пропаганду, - Ярош

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и СНБО ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш".

Об этом Ярош написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов "Интер" и "Наш"! Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" - отмечает Ярош.

Ранее Ярош также поддержал санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Вчера, 4 февраля, под офисом телеканала "НАШ" состоялась акция протеста с требованием закрыть телеканал.

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