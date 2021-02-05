Новости • Закрытие каналов Медведчука

Призываю ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш". Это рупоры Кремля, долой путинскую пропаганду, - Ярош

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Призываю ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш". Это рупоры Кремля, долой путинскую пропаганду, - Ярош
Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и СНБО ввести санкции против телеканалов "Интер" и "Наш".

Об этом Ярош написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов "Интер" и "Наш"! Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" - отмечает Ярош.

Ранее Ярош также поддержал санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Вчера, 4 февраля, под офисом телеканала "НАШ" состоялась акция протеста с требованием закрыть телеканал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У сайтов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Включил случайно на НГ Интер, я думал я попал во времена своего детства... Там реально ещё СССР....
  • Юрий Шмалько
    Да, сам случайно попадаю иногда, а там - концерты Серова, Леонтьева... Чуть не вырвало.
  • Amber
    Дивны дела твои, Господи
    Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

    Путч ТК:
    З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється, за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19 разів.
    Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
    Д.Чекалкін
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