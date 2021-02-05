Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ "накрыла" агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики. ВИДЕО+Инфографика

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба СБУ.

Так, СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко.

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В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещения украинских Вооруженных Сил, кадровм составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессор одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл. США.

В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

Инфографика: сайт СБУ

В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.

Мероприятия по разоблачению агентурной сети осуществлялись и продолжают осуществляться под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Отметим, что единственным экс-командующим ССО является Игорь Лунев. Он стал командующим силами спецопераций ВСУ с момента их создания (январь 2016 г.). В ноябре 2018 года он попал под санкции России.

В августе 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего силами специальных операций ВСУ. На должность Лунева он назначил генерал-майора Григория Галагана.

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