Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству.

"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.

"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал Степанов.

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