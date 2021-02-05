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Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

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Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан. Однако украинцы пока не очень готовы вакцинироваться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству.

"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.

"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал Степанов.

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Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Бла-бла-бла. Только недавно Шмыга гундел, что правительством запланировано провакцинировать 50% населения до конца 2022г, а теперь уже до осени 2021г., хотя еже не завезли НИ ОДНОЙ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ.
  • GM Harvester
    Давайте посчитаем.

    Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.

    До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.

    Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.

    Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    смотря чем вакцинироваться...что посоветуешь, степашка?
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