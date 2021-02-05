"Кофе идешь пить?", - Коболев пошутил по поводу решения Стокгольмского арбитража по иску Коломойского и Ко

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в шутливой форме отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который отказал в удовлетворении иска Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к Украине на сумму свыше $6 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию Коболев разместил в Facebook.

"Кофе идешь пить"?, - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография кота.

Фраза является отсылкой к предложению Коломойского, которое он в 2015 году сделал депутату Верховной рады и журналисту Мустафе Найему у центрального офиса компании "Укрнафта".

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции.

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