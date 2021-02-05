Татаров усиливает войну против НАБУ: начальником Главного следственного управления ГБР назначен фигурант "пленок Трубы" Удовиченко, - Бутусов

Подозреваемый НАБУ заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров не отстранен от работы, а продолжает использовать служебное положение для расстановки своих кадров в правоохранительных органах.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Новым начальником Главного следственного управления Государственного бюро расследований назначен Александр Удовиченко. И именно Татаров пролоббировал это назначение как куратор правоохранительных органов в ОП.

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Удовиченко стал широко известен после скандала с записями в кабинете главы ГБР Романа Трубы, он был самым близким доверенным человеком Трубы, начальником патронажной службы главы ГБР.

На записях голоса Удовиченко и Трубы обсуждают уголовные дела и незаконные команды тогдашнего главы ОП Андрея Богдана по закрытию уголовных расследований, в том числе, связанных с интересами Игоря Коломойского. О том как руководил следствием Удовиченко говорит вот эта его цитата: "Быстро закрывайте, нах*й, это дело бл*дское. Я зашлю ему (главе ОП Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману… Я не хотел вам голову морочить, но это п**дец… Я говорю, Виктория, вы вообще знаете, куда вы полезли. У вас политическая должность. Вы подставили себя, вы подставили директора. Сейчас это все будет изложено в большом негативе".

Тогда, после открытия того, как на взятке был задержан помощник Трубы, и эта история всплыла наружу, Трубу убрали вместе со всей его коррупционной командой. Но теперь проверенные и исполнительные кадры Трубы снова возвращаются в руководство ГБР по решению Татарова. Уволенные со скандалом аферисты снова нужны власти. После публикации записей, в демократической стране возвращение Удовиченко на еще более высокий и ответственный пост в ГБР было бы невозможно. Но это Украина, и Удовиченко, видимо, признан "новым лицом".

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Зачем афериста Удовиченко Татаров назначил в ГБР? Ответ очевиден. ГБР - это единственный орган, который имеет полномочия проводить расследования против НАБУ, и сейчас Удовиченко будет делать все, чтобы отомстить за уголовное дело НАБУ против Татарова.

Назначение Удовиченко показывает, что президент Владимир Зеленский продолжает его защищать от НАБУ и что Татаров уже восстановил свое влияние в полном объеме несмотря на прямые доказательства его коррупционных преступных действий в деле Максима Микитася.

Очевидно, ближайшая цель Татарова – захватить полный контроль над ГБР и использовать власть для дискредитации НАБУ и антикоррупционной системы, чем он и занимался с момента назначения. Таким образом, Татаров совместно со своим другом и партнером Андреем Портновым намерены взять под полный контроль главный следственный орган в Украине. Очевидно, Татаров стал важен для Офиса Президента как гарант договоренностей с олигархами, и его будут держать до тех пор, пока его увольнения не потребуют прямо и категорично западные дипломаты. Очевидно, что Татаров является одним из наиболее влиятельных представителей российской агентуры в окружении Зеленского, и его дальнейшее пребывание в должности - это угроза национальной безопасности", - рассказал Бутусов.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.