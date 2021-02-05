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Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев

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Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев
В "Слуге народа" считают, что на сегодняшний день нет юридических оснований для импичмента президента, инициировать который обещает фракция ОПЗЖ.

 Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, объявили только намерение начать процедуру импичмента. Это политическое определенное заявление, ну пусть коллеги реализуют свое право. Тем более мы приняли закон об импичменте прездиента, в котором есть соответствующая процедура. Я убежден, что они могут ею воспользоваться. Пусть идут по этой процедуре, пожалуйста", - сказал Гетманцев.

В то же время Гетманцев отметил, что нет оснований для импичмента. "Я считаю, что президент наш на месте, что он абсолютно нормальной, порядочной, профессиональный человек, который работает на благо нашей страны... Я считаю, что никакого юридического основания для импичмента президента нет и я убежден, что и не будет", - сказал нардеп.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Вообще-то оснований ПОЛНО!
    Начиная от нарушений карантина и заканчивая вагнер-гейтом.
    Но, на "цирк" Опо-ЖОП-ников посмотрю с улыбкой...
    Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9789
  • саша паламарчук
    Він, ще перший строк в тюрьмі не відсидів, а ти його вже на другий строк відсилаєш.
  • wake up-UA
    Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4150
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