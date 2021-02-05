Сегодня или в ближайшие дни МОЗ получит подтверждение от компаний-производителей о поставках вакцин от коронавируса, - Степанов

Министерство здравоохранения в пятницу или в ближайшие дни получит от компаний-производителей вакцин от COVID-19 соглашения на поставку вакцин в Украину с февраля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина заключила контракт на поставку вакцин с компанией Sinovac. Я думаю, что сегодня или в ближайшие дни мы получим соглашение по другим контрактам на поставки также с февраля 2021 года",- сказал он.

Степанов добавил, что для логистики при поставке вакцин у Минздрава есть расчеты обновления холодовой цепи.

"Мы сформировали потребность в холодильниках, термобоксах и инструментах контроля температур. Для ультрахолодовой цепочки мы привлекаем частные компании, в которых есть опыт управления фармпрепаратами в условиях сверхнизких температур. Для обновления холодовой цепи+2+8 власть будет инвестировать в медучреждения, привлеченные к рутинной иммунизации, ведь у нас есть тотальная необходимость в обновлении оборудования", - сказал он.

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Министр отметил также, что на следующей неделе планируется запустить информационный портал о вакцинации.

"Минздрав планирует создать отдельный информационный портал о вакцинации, где каждый сможет узнать об организации процесса. Также будут дашборды со статистикой вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе, полная версия вместе с мобильной – до конца февраля",- сказал Степанов.