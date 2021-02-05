В Украине введут электронные трудовые книжки

Верховная Рада одобрила внедрение электронных трудовых книжек. На полный переход отводится 5 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" проголосовали 265 народных депутатов. Согласно пояснительной записке к документу, переход на электронные трудовые книжки должен состояться за пять лет. За это время можно будет использовать как традиционные бумажные, так и электронные книжки о трудовой деятельности работника.

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Также закон устанавливает, что пенсия будет назначаться автоматически, то есть без личного обращения, но с сохранением права отсрочки выхода на пенсию, при этом, если назначение пенсии было все-таки перенесено, то размер ее повысится на 0,5-0,75%. В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения. Напомним, что законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат Кабмин утвердил еще в начале июня прошлого года.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а если он пожелает продолжить ее ведение, то работодатель обязан будет параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книгу записи о приеме на работу, переводе и увольнении. Данные о трудовом стаже вносят в электронные реестры уже с 2000 года.