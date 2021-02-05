COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вакцинация будет проводиться при помощи мобильных бригад и на базе пунктов прививок.
"Будет создано около 350 бригад. В состав бригады входят один врач, один резервный врач, две медицинские сестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них задействовано около 2200 специалистов", - заявил Ляшко.
В Минздраве отметили, что госпредприятие "Укрвакцина" способна принять на склад и хранение одновременно до 30 миллионов доз вакцины.
"Региональный уровень - 25 заведений в областных центрах, имеют необходимые мощности складов для хранения в объеме трехмесячной потребности. Районный уровень - 490 пунктов хранения, смогут хранить до 2-4 недельных объемов", - добавил Ляшко.