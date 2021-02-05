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COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав

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COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав
В Украине вакцинацию от коронавируса будут проводить двумя способами. При этом в Украине могут одновременно храниться до 30 миллионов доз вакцин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация будет проводиться при помощи мобильных бригад и на базе пунктов прививок.

"Будет создано около 350 бригад. В состав бригады входят один врач, один резервный врач, две медицинские сестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них задействовано около 2200 специалистов", - заявил Ляшко.

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В Минздраве отметили, что госпредприятие "Укрвакцина" способна принять на склад и хранение одновременно до 30 миллионов доз вакцины.

"Региональный уровень - 25 заведений в областных центрах, имеют необходимые мощности складов для хранения в объеме трехмесячной потребности. Районный уровень - 490 пунктов хранения, смогут хранить до 2-4 недельных объемов", - добавил Ляшко.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Задовбали вже ці балаболи.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Я конечно не врач и уж тем более не вирусолог. Однако это мне не мешает логически мыслить и делать определенные выводы. Мы находимся в состоянии пандемии уже практически год. Без всяких вакцин и без препаратов для непосредственного лечения данного вируса. Можно уже с достаточно высокой вероятностью говорить, что большинство населения в той или иной степени с теми или иными последствиями заражалось данным вирусом. Возможно, что и не единожды. Механизм, данный нам природой для защиты и называемый иммунитет человека, выстоял. Основная часть популяции людей выжила. Может цинично говорю, но мой цинизм как бы меньше чем цинизм тех же врачей-вирусологов. Ибо это обусловлено целями их работы - спасать популяцию вцелом даже жертвуя жизнями отдельных индивидов. Такова жестокая правда жизни. Таким образом я делаю вывод - пик заболевания короной вцелом пройден. Появилось уже более двух десятков мутаций данного вируса. Человечество вцелом покуда справляется. По крайней мере апокалиптического сценария течения пандемии не наблюдается. Посему лично для себя не вижу смысла прививаться какой-то непонятной гадостью, с еще более непонятными эффективностью против вируса и опасностью самой вакцины для организма человека. Ее создавали практически так сказать "на коленке", пренебрегая всеми нормами и технологическим процессом разработки и производства. До сих пор никто четко не может сказать на сколько она эффективна и насколько стойкий иммунитет вырабатывает у человека. Равно как и не могут четко назвать какие побочные реакции организма у отдельных людей данная вакцина может вызвать. Посему, по крайней мере на данном этапе, не имеет смысла вакцинироваться. По крайней мере покуда не будет наработана статистика относительно этих вакцин. Такое вот мое мнение в следствие простых логических рассуждений.
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    Поставлено вакцин - 0.
    Сделано вакцинаций - 0.
    Дано обещаний - 100500.
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