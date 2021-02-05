В выгребной яме на Днепропетровщине обнаружили тело младенца, полиция открыла два уголовных производства
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Как установили полицейские Днепровского отдела полиции, 30 января с осложнениями после домашних родов 40-летнюю жительницу Днепра доставили в больницу, где она рассказала о беременности и недавних родах. По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тыс. гривен.
4 февраля с участием полицейских криминальной полиции с привлечением кинолога со служебной собакой состоялись следственные мероприятия на территории домовладения женщины. В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где было обнаружено пакет с телом новорожденного мальчика.
Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.
Учитывая выявления новых фактов следователи переквалифицировали уголовное производство на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование продолжается.