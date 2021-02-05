Нынешние темпы COVID-вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, Израиль - через 2 месяца, Великобританию - через 6 месяцев, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что США удастся вернуться к привычной жизни после вакцинации 70-85% населения.
По данным, собранным Bloomberg, в 67 странах уже были введены более 119 млн доз. В США количество американцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, продолжает превышать численность инфицированных с начала пандемии. В настоящее время были введены 36,7 млн доз вакцины. Быстрее всего вакцинируют население в Израиле. Там первую дозу вакцины уже получили 37% людей, вторую - более 21%.
В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки. "При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", - сообщает издание.
При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.
Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.