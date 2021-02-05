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Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ

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Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ
В Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США Джо Байдена о России.

Такими словами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "РИА-Нововсти".

"Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", - заявил представитель Кремля.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Президент США Джо Байден накануне в ходе выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Какие нотки?! На бутылку кацапа!!!
  • Oljik
    Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ - Цензор.НЕТ 4606
  • Evro7
    Нотки? Да вас в открытую в говно макают
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