Санкции против китайских инвесторов "Мотор Січ" не повлияют на поставки COVID-вакцины Sinovac, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что санкции, введенные Украиной в отношении отдельных китайских компаний, не повлияют на поставки в страну вакцины Sinovac от коронавируса.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких сбоев в поставках вакцин не предвидится", - сказал Степанов.

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Как сообщалось, в конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac.

Между тем Украина ввела санкции против ряда юридических и физического лица, среди которых инвесторы корпорации "Мотор Сич".

Согласно документам, опубликованным на сайте Президента, введены санкции на 3 года против компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций компании "Мотор Сич", китайской компании Beijing Skyrizon, которая хочет купить акции предприятия, а также связанных с ними предприятий.

В списке санкций находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, которые принадлежат Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon.

Кроме того, под санкции попал гражданин Китая Ван Цзин - основной акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.