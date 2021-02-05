Новости • Агрессия России против Украины

"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления"

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"Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления"
В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж.

Об этом сказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Как раз Банковая меньше заинтересована, чтобы деструктивные действия, в том числе людей, которые присутствуют в парламенте (даже пусть в оппозиции, но которые настроены на деструктив и на обструкцию власти) работали так, чтобы, не дай Бог, пролилась кровь и погибли наши украинские воины. Потому что сегодня недопустим шантаж войной, усилением агрессии. Тогда это работа СБУ и спецслужб, которые должны проверить такие заявления, и сделать соответствующие выводы. И выводы должны быть в юридической плоскости. Считаю такие заявления недопустимыми и расцениваю это как провокацию", - сказала Верещук.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что боевые действия - любимый элемент шантажа со стороны России. "Я тревожно могу такое воспринимать. Возможно, они что-то знают от российской стороны, что это российская сторона готовит такие обострения на фронте? А вообще обострения боевых действий - любимый элемент шантажа со стороны России. Вспомните, что, если посмотреть статистически, перед важными заседаниями ТКГ часто происходит обострение на фронте. Это такой элемент шантажа", - сказала нардеп.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление ОПЗЖ относительно того, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Верещук- берёшь зонтик, Зелю- и оба в боевой вылет на Ростов.
    "Слуга народа" Верещук об угрозах ОПЗЖ по обострению на Донбассе: "Шантаж войной недопустим, СБУ должна проверить такие заявления" - Цензор.НЕТ 3863
  • Garry Grant
    А зонтиком да по рабиновичской харе.
  • Игорь Горобец 0cada803
    "В "Слуге народа" считают, что заявления ОПЗЖ о возможном обострении ситуации на Донбассе можно расценивать как шантаж." Це не шантаж, це спільні дії з російськими окупаційними військами щодо військової агресії проти України.
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