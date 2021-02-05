Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Москве.

По словам Борреля, он был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet в отношении российской вакцины, ее эффективности.

"Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия будет поставлять свою т.н. вакцину на оккупированную часть Донбасса.

Также читайте: Нотки ультимативности вообще неприемлемы для нас, - Песков о заявлении Байдена по РФ