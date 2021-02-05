Боррель призвал Лаврова освободить Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров он призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального, а также расследовать дело по его отравлению. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления", - сказал он.

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