В Украине нет ограничений на партнерские роды, но надо сделать тест на антиген коронавируса, - Степанов

В Украине не было установлено никаких ограничений на партнерские роды, но при доступе в соответствующее медицинское учреждение надо сделать тест на антиген к коронавирусу.

Это подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких ограничений не было установлено в нашем государстве. Единственная вещь, которая существовала, - при доступе в соответствующее учреждение здравоохранения надо было сделать тест. Сейчас, когда есть быстрые тесты на антиген, это делается за 15 минут. Все эти тесты куплены за государственный счет, почти 6 млн тестов, которые распределены по больницам, в родильные дома именно для проведения таких вещей", - сказал чиновник, отвечая на вопрос народного депутата Марины Бардиной об ограничении прав на партнерские роды во время карантина.

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Степанов добавил, что Минздрав дополнительно даст соответствующее разъяснение. "Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения и еще раз дополнительно посмотрим, каким образом нормативно обязать, чтобы не было таких вещей относительно отмены партнерских родов", - отметил министр.