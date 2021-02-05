Нардеп "Голоса" Железняк об импичменте Зеленского: Плохая новость для ОПЗЖ, что закон об импичменте не работает и никогда не будет
Об этом сказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что тот вид законопроекта, в котором Рада приняла его 29 августа 2019 года, не позволит применить процедуру.
"Плохая новость для ОПЗЖ в том, что закон, который принимался об импичменте не работает и никогда не будет работать. А хорошая новость для нас, наверное, что очередное заявление ОПЗЖ - это их политический пиар, а теперь у них на три канала меньше, где этот пиар можно показать", - сказал Железняк.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.