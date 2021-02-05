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Нардеп "Голоса" Железняк об импичменте Зеленского: Плохая новость для ОПЗЖ, что закон об импичменте не работает и никогда не будет

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Нардеп "Голоса" Железняк об импичменте Зеленского: Плохая новость для ОПЗЖ, что закон об импичменте не работает и никогда не будет
Импичмент президента Владимира Зеленского, который обещает инициировать фракция ОПЗЖ, невозможно реализовать по действующему законодательству.

Об этом сказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что тот вид законопроекта, в котором Рада приняла его 29 августа 2019 года, не позволит применить процедуру.

"Плохая новость для ОПЗЖ в том, что закон, который принимался об импичменте не работает и никогда не будет работать. А хорошая новость для нас, наверное, что очередное заявление ОПЗЖ - это их политический пиар, а теперь у них на три канала меньше, где этот пиар можно показать", - сказал Железняк.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Читайте: Юридических оснований для импичмента Зеленского нет и не будет, - "слуга народа" Гетманцев

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А чому він так радіє? Якщо цей закон не буде діяти то ніхто не зможе оголосити *********** імпічмент. Бубачка вам не лох якийсь. Лохи ті хто його обрав.
  • 18c49ed2
    Зеленые шулера. Вы и принимали специально такой закон, чтобы он не работал. Как и лишение депутатской неприкосновенности. Гопота -- она и в Африке гопота.
  • Антон Чигур
    "Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше" - и делали это с огромным удовольствием!!!
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