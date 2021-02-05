В МВД выступают против ношения оружия гражданами: Только для защиты жилья

В МВД Украины считают, что нельзя допускать пребывание вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", - сказал он.

В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Напомним, ранее в Раде собирались рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.