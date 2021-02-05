Мы должны двигаться в направлении разделения "Укрзализныци" и перехода к государственно-частному партнерству, - Криклий

"Укрзализныця" будет разделена на отдельные компании и будет переходить к государственно-частному партнерству.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".

"Нужно провести анбандлинг, разделение компании на отдельные подразделения. И собственно это в том числе является одним из требований по нашему евроинтеграционному процессу. Инфраструктура - это одна из первых сфер, где мы уверенно шагаем в части передачи полномочий от государства к частному капиталу, который может мобильнее, креативнее, рационально использовать те ресурсы. И страна, и индустрия от этого выиграет. Мы уже сделали определенный прогресс в демонополизации грузовых перевозок. Частный бизнес сможет занять свое место в железнодорожных перевозках и улучшать здесь ситуацию ", - рассказал Криклий.

Он также напомнил, что в текущем году будет выделена рекордная сумма средств из бюджета на финансирование обновления железнодорожной инфраструктуры, что позволит закупить новые вагоны, привести в надлежащее состояние вокзалы.

"Это почти 100 новых пассажирских вагонов. А это примерно на 5% обновление имеющегося подвижного состава, так сказать, еще живого подвижного состава в пассажирских перевозках. Хотим также в эту программу включить и железнодорожные вокзалы, обновления, и инфраструктурную составляющую, в первую очередь то, что касается электрификации отдельных участков. Потому что сейчас украинская железная дорога имеет одну вторую от общей протяженности сети электрифицированной", - сообщил Криклий.

Он напомнил, что есть профильный законопроект, который необходимо принять для реформы УЗ.

"Я буду периодически возвращаться к тому, что без сотрудничества в треугольнике исполнительная ветвь власти и законодательная не все реформы можно сделать на одном желании", - подчеркнул министр.

Часть вокзалов, по словам Криклия, готовится к передаче в концессию. Планируется, что в них будут созданы торговые зоны, как в странах Европы, увеличит количество посетителей.

"Мы шагаем к государственно-частному партнерству. Это первые 6 железнодорожных вокзалов. Со Всемирным банком разработаны соответствующие документы, и уже в этом году будем начинать эти концессионные проекты. И наша цель - чтобы из традиционных железнодорожных вокзалов, которые просто использовались для транзита, это были уже мультифункциональные места, где пассажир может получить и услугу, и сервис, и что-то приобрести", - сказал Криклий.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отметила, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование "Укрзализныци" нереально.