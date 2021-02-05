Мужчина, напавший на съемочную группу телеканала "Киев", уведомлен о подозрении, - прокуратура

Иностранец 1980 г.р., который 3 февраля напал на съемочную группу телеканала "Киев" возле Киевского политехнического института уведомлен о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г.Киева.

Как отмечается, съемочная группа ТРК "Киев" осуществляла репортаж в прямом эфире по поводу работы заведений общественного питания уличного типа. В ходе репортажа журналистка с оператором зашли в одно из таких заведений, однако его работник агрессивно отреагировал на журналистов и вытолкал их на улицу. После этого журналисты продолжили репортаж на улице, однако это тоже не понравилось работнику учреждения. Выйдя на улицу, мужчина с бранью набросился на съемочную группу, в частности пытался повредить съемочную технику и укусил оператора за палец.

"Прибыв по вызову на место происшествия, правоохранители задержали мужчину. Им оказался гражданин другого государства, 1980 года рождения. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

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