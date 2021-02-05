Новости • Закрытие каналов Медведчука

Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания

3 03763
Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.

Об этом Ткаченко заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный "король темников" господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение.

Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками, и ожидали уже давно", - заявил Ткаченко.

Напомним: Ткаченко сообщал, что, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Смешно.. слышать это после 7 лет войны и неудержимой рашистской пропаганды с этих каналов в воюющей и подвергшейся агрессии стране. В любой другой стране, эти каналы были бы закрыты на второй день, а их кураторы в тот же день в лучшем случае ( для них) грели бы нары.
  • Шимус
    как зелень переобувается в полёте Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 3781
  • Софія Гетьман
    Хороші російські окупанти мають повернутися до Росії. Хороші в хороших гробах а погані в поганих!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости