Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, - КС

В связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

Об этом говорится в ответе КСУ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с недопущением председателя Суда сотрудниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, нынче Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде Украины введена на период действия карантина", - говорится в документе.

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При этом в суде указали, что указ Президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда.

"Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины", - уточняется в сообщении.

Таким образом, как заявили в КС, выполнение председателем Конституционного Суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.