События последних лет затмевают отношения ЕС с РФ. Сегодня сложно мечтать о Европе от Лиссабона до Владивостока, - Боррель

Несмотря на то, что географически Россия является частью Европы, события последних лет затмили двусторонние отношения между ЕС и Россией и сделали более сложной задачей развитие Европы "от Лиссабона до Владивостока", мечты о которой существовали еще 20-30 лет назад.

Об этом сегодня в Москве во время пресс-конференции по итогам первой части переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение прошлых лет наши отношения затмевались фундаментальными расхождениями и недостатком доверия. Мы видели друг друга больше как соперников и противников, чем как партнеров.... Россия является нашим самым крупным соседом, она является частью Европы, и отношения с Россией продолжают иметь ключевое значение для Европейского Союза. Вместе с тем, учитывая как внутренние события (в России - Ред.), так и за пределами, нам сложно иметь отношения, о которых мы мечтали в 90-е годы, - когда говорили о Европе от Лиссабона до Владивостока. Сейчас это сделать намного сложнее, чем 20-30 лет назад", - отметил Боррель.

Он напомнил, что, несмотря на существующую напряженность в отношениях, Европейский Союз остается для России первым торговым партнером и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Российские студенты - в числе наибольших групп, которые пользуются преимуществами программы ERASMUS+ и университетских обменов. Большинство Шенгенских виз ЕС выдает именно российским гражданам.

"Мой визит совпал с арестом и заключением Алексея Навального, с арестами и санкциями против участников демонстраций. Я выразил министру Лаврову нашу глубокую обеспокоенность и повторил наш призыв освободить его (Навального) и начать независимое расследование его отравления", - отметил высокий представитель ЕС.

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Он отдельно остановился на вопросах, где ЕС и Россия могут работать сообща для достижения хороших результатов. Это касается таких сфер, как культура, исследования, здравоохранение, преодоление COVID-19, вопрос Арктики, климатических изменений, цифрового развития и пр.

По словам Борреля, стороны также могут сотрудничать по международным делам, например, вокруг совместного всеобъемлющего плана действий относительно "ядерного" соглашения Ирана, мирного процесса на Ближнем Востоке, в возобновлении работы международного "квартета" по ближневосточному урегулированию и в приглашении к участию в этих усилиях новой Администрации США.

"Наше амбициозное "Зеленое соглашение" по борьбе с климатическими изменениями также предоставляет много возможностей для сотрудничества. Мы рассчитываем на Россию, чтобы добиться успеха на следующей (климатической) конференции в Глазго и сотрудничать над тем, чтобы создать новую среду, где потребление ископаемого топлива будет снижаться", - сказал Боррель.

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Он особо подчеркнул, что такое сотрудничество между ЕС и Россией должно основываться на положениях Хельсинкского заключительного акта, на уважении к территориальной целостности и суверенитету государств, к правам человека и фундаментальным свободам.

"В этих рамках мы должны искать пространство для понимания и для развития взаимного доверия. Это цель моего визита. Это первый шаг. Разногласиля относительно нескольких вещей сохраняются, но мы должны посмотреть на те места, где мы можем найти согласие и сотрудничать", - добавил Боррель.