В конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации обнародовал отчет относительно распределения вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, и Украина в ближайшее время получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для медиков.

"Кроме того, уже в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca. Эта вакцина доказала свою эффективность и получила подтверждение качества от Европейского агентства по лекарственным средствам. Общий размер поставок вакцины от AstraZeneca может составить до 3,7 млн доз со сроком поставки до конца второго квартала этого года", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил также, что важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах.

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"Параллельно с контрактом в пределах COVAX и контрактом с Sinovac в размере 1,9 млн доз, Правительство ведет переговоры и с другими компаниями, о результатах которых будет сообщено в ближайшем времени", - добавил премьер.

Он также отметил, что план вакцинации в пять этапов уже готов, также подготовлены мобильные бригады, кабинеты прививки, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и дистрибуции вакцины.

"Для Министерства здравоохранения поставлена ​​задача до конца года обеспечить доступ к вакцине всем без исключения категориям граждан. Проведение безопасной вакцинации - это наш шанс вернуться к более привычной жизни уже в следующем году, а потому соответствующая кампания остается одним из ключевых приоритетов Правительства в этом году", - написал он.

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