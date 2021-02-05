Отслеживать процесс COVID-вакцинации в Украине будут с помощью нового информационного портала: его запустят на следующей неделе, - Степанов

Процесс вакцинации в Украине будут отслеживать с помощью нового информационного портала, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией в пятницу.

"Отслеживать вакцинацию будут благодаря новому информационному порталу", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что инфопортал о вакцинации разрабатывается совместно с СНБО и начнет работу на следующей неделе.

"Внедрить сведения о вакцинации дополнительно в портал "Дия" - это хорошая идея и мы готовы на это идти",- добавил министр, отвечая на предложение бизнеса.

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Помимо этого Степанов подчеркнул, что министерство за проведение вакцинации компаниями для своих сотрудников, если для этого будут необходимые условия и вакцина будет зарегистрирована в Украине.

По его словам, к лету вакцина появится на коммерческом рынке. При этом министр добавил, что государство в состоянии завезти вакцины для бесплатной вакцинации.

Портал с базовой информацией о вакцинации от COVID-19 запустят на следующей неделе, полную и мобильные версии - до конца февраля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов ранее на Часе вопросов к правительству пишет Укринформ.

"Минздрав предложил создать отдельный информационный портал о вакцинации, там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и вакцины. Также будут дашборды со статистикой о вакцинации. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе. Полная версия вместе с мобильной до конца февраля", - рассказал Степанов.

Он проинформировал, что формирование списков и записей на вакцинацию предусматривает два подхода. Первый - формирование списков через работодателей, то есть с привязкой к месту работы. Для таких категорий, как медработники, социальные работники, военные и т.п.

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Второй - открытые записи на вакцинацию для социальных категорий, которые не привязаны к месту работы, в частности для пожилых людей.

Открытые записи на вакцинацию будут осуществляться не ранее, чем за месяц до начала вакцинации для той или иной категории граждан.

По словам Степанова, записаться на вакцинацию можно будет через информационный портал, веб-портал электронных медицинских систем, через семейного врача или контакт-центр.