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В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов

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В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов
В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал чиновник.

При этом министр отметил, что проводить исследование для выявления этих штаммов дорого.

"Мы исследование периодически делаем, но не в таком большом количестве как другие страны", - сказал Степанов.

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Топ комментарии

  • Меркава
    Чем вы собираетесь его выявлять - пальцем?
  • Nick Vasyutin
    Не виявили тому що нічим і нікому. Лабораторії закриті і розграбовані, а вчені, що щось могли вже на пенсії або виїхали за бугор. Єпідеміологічні факультети ліквідовані. За треть століття невпинного дерибану країни скоро залишиться одна випалена земля.(((
  • Сергей Антипов 51ab8969
    В Україні нині проблема зробити звичайний тест на коронавірус, а цей недоумок розповідає про якісь там різні штами...... В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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