В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов
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В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал чиновник.
При этом министр отметил, что проводить исследование для выявления этих штаммов дорого.
"Мы исследование периодически делаем, но не в таком большом количестве как другие страны", - сказал Степанов.