Запорожская ТЭС работает в штатном режиме. Отключение блока не повлияло на энергоснабжение региона, - ДТЭК

Сегодня, февраля, в 10:49 был отключен энергоблок №1 Запорожской ТЭС из-за временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В компании утверждают, что на данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2

"Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона, как и на работу ТЭС в целом", - подчеркивают в ДТЭК.

При этом отмечается, что подобные технологические нарушения - нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки.

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"Это не является внештатной ситуацией. После того, как энергетики устранят недочеты в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2", - подытожено в сообщении.