Венедиктова представила нового прокурора Одесчины Костенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя - Сергея Костенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, в пятницу Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя - Сергея Костенко. Она добавила, что поставила задачу по укреплению законности и правопорядка в области.

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Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях", - сказала Венедиктова.

"Прокуратура должна усилить координирующую роль правозащитной системы Одесчины. Но главное задание для каждого в нашей институции - работать на повышение доверия людей", - отметила Генпрокурор.