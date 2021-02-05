В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторного заражения коронавирусом, – Степанов

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал чиновник.

По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Степанов также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

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