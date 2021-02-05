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В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторного заражения коронавирусом, – Степанов

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В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторного заражения коронавирусом, – Степанов
В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал чиновник.

По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Степанов также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

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Топ комментарии

  • Сергей Антипов 51ab8969
    Невже в одного мене не виникло б відчуття жалю якби цього дурника хто-небудь повісив за ногу?
  • Cheba AtWork
    Так нет никакого лечения от короны. Вообще нет. Вот совсем никакого. Врачи в больницах сейчас борются не с вирусом, а только с его последствиями. Собственный иммунитет важен в любом случае.
    80% всей популяции людей пожизненно заражены вирусом человеческого герпеса, болеют им тысячи, умирают от болезни единицы. Так будет и здесь, пройдет 5-10 лет и человечество приспособится к существованию ещё одного возбудителя..А кто не приспособится, тот вымрет, именно так работает эволюция. Пока население Земли растет, пофиг на эпидемии.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Да неужели. А то что тесты дают правдивый результат 50 на 50 даже не учитываем.
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