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Импорт тока из России увеличился в 2 раза, - нардеп

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Импорт тока из России увеличился в 2 раза, - нардеп
5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России.


Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь.


"Сегодня импорт электроэнергии из России вырос ровно в 2 раза. Еще вчера мы покупали у Путина 1 млн кВт часов, сегодня - оплатили уже 2 млн кВт ", - сообщил нардеп.
Виновными в открытии импорта и уменьшении внутреннего производства Бондарь назвал руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Очередное достижение НКРЭКУ - молодцы, правильным путем идут. Еще немного и можно закрывать шахты на Западе и Востоке Украины, чтобы не мешали здесь Путину", - подытожил Михаил Бондарь.


Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021. Всего с начала месяца было закуплено более 6 млн кВт часов.
Поставки российской электроэнергии через Беларусь начались еще в январе 2021 года.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде публично защищал импорт тока из России. Позже он пригрозил веерными отключениями в случае запрета российского импорта.

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Топ комментарии

  • Злий Укр
    Коломойша на останок вирішив нажертися, а зелебобіки допомогають
  • Враг рода человеческого 666
    А в это время криворагульные утырки вливают нам в уши , что энергосистема Украины вот-вот отсоединится от энергосистемы Рахи и Белорусь
  • Чайка Київ
    Ну, і де нарід, який боровся з "баригами" та торгівлею на крові?
    З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
    НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
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