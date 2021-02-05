15 стран и 6000 военных: в ВСУ рассказали, что планируют на учения Rapid Trident в этом году

К международным украинско-американским военным учениям Rapid Trident 2021, которые состоятся в сентябре текущего года, планируется привлечь до 6000 военных. Кроме того, впервые в истории учений будут проведены батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию начальника отдела многонациональных учений командования Сухопутных войск, руководителя группы планирования учений Rapid Trident-2021 полковника Виталия Негоденко.

"Впервые в истории учений серии Rapid Trident будут проведены батальонные тактические учения многонационального батальона по боевой стрельбе. Во время учений планируется провести совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130. Кроме того, планируется привлечение оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, которые будут взлетать с территории Польши, будут перелетать через государственную границу и выполнять задачи в интересах войск", - рассказал Негоденко.

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Кроме того, отмечается, что в ходе учений в рамках программы проверки и обратной связи концепции оперативных способностей планируется провести оценку 6 подразделений ВС Украины. А также, что очень важно для Украины, провести Курс оценщиков НАТО, к которому будут привлечены инструкторы Североатлантического альянса.

Сообщается, что на сегодняшний день возможность участия в учениях рассматривают 15 стран. Планируемая общая численность личного состава насчитывает до 6000 военнослужащих.

По словам Негоденко, на данное время основные вопросы планирования решены, предоставлены рекомендации другим странам относительно укомплектованности подразделений и многих других моментов. До главной конференции, которая состоится в апреле, страны-партнеры должны определиться и окончательно подтвердить свое участие в учениях.

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Проведение украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2021 запланировано на вторую половину сентября. Сейчас Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного проводит все необходимые мероприятия для успешного проведения этих очередных международных учений.