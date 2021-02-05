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Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко

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Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу с молодежью для предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса.

Лукашенко выразил уверенность в том, что если не переломит ситуацию в стране, она подойдет к войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - заявил Лукашенко.

При этом он побаивается, что в ситуацию в стране могут вмешаться и внешние игроки.

"Боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - добавил Лукашенко

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Он также привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.

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Топ комментарии

  • HartmannEri
    Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке , с кем? Уточняй уже, старый поц!
  • Bicko Nelich
    ничего не будет, момент утерян, выходить будет всё меньше на протесты и у ментов, будет больше сил, паковать и сажать, точечно, каждого.

    Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
  • phantom4
    Хана белорусскому морфлоту. ФФФсе. Лука мудищев совсем с катушек слетел.
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