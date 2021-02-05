В течение последних двух недель растет количество госпитализированных с COVID-19 детей: двое сейчас находятся в реанимации, - замглавврача Черновицкой больницы Знак

В Черновицкой области за последние две недели выросло общее количество пациентов областной детской больницы, где лечат больных коронавирусом. В настоящее время в учреждении лечат 25 маленьких пациентов, двое из них находятся в реанимации.

Об этом Укринформу рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской больницы Оксана Знак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних двух недель в нашей больнице растет количество госпитализированных детей. По состоянию на сегодняшнее утро у нас находится 25 маленьких пациентов с подтвержденным COVID-19 или с подозрением. Среди них двое деток находятся в реанимации. Один мальчик поступил к нам только вчера в тяжелом состоянии. У него есть подозрение на коронавирус и тяжелое сопутствующее заболевание", - сказала врач.

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Еще один ребенок в реанимации находится уже вторую неделю. Это младенец, который родился от матери с подтвержденным коронавирусом.

"Мы пока не можем снять с этого малыша подозрение COVID-19, поскольку должно пройти две недели, после чего мы сможем взять образцы для ПЦР-теста и если он окажется отрицательным, мы снимем с него подозрение. На данный момент тяжесть состояния этого ребенка обусловлена ​​не вирусным заболеванием, а тем, что он новорожденный и требует кислородной поддержки", - добавила Знак.